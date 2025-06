Morta a 23 anni dopo il rifiuto della chemioterapia | Colpa delle teorie complottiste di nostra madre

Una tragica fine scuote le coscienze: Paloma Shemirani, brillante laureata di Cambridge, si è spenta a soli 23 anni dopo aver rifiutato la chemio, influenzata dalle teorie complottiste della madre. La sua storia mette in luce il pericolo delle false credenze e l'importanza di affidarsi alla scienza. Un dramma che ci invita a riflettere sull’impatto delle convinzioni distorte sulla vita dei più giovani.

Paloma Shemirani aveva 23 anni, una laurea in tasca a Cambridge e tutta la vita davanti. Ma quando nel dicembre 2023 i medici le diagnosticarono un linfoma non-Hodgkin, un tumore curabile con l’80% di possibilità di sopravvivenza, rifiutò la chemioterapia. Morì sette mesi dopo, nel luglio 2024. Ora i suoi fratelli, Gabriel e Sebastian, puntano il dito contro la madre Kate Shemirani, ex infermiera e nota influencer della disinformazione sanitaria. Il loro racconto è al centro di un’inchiesta della Bbc. «Mia sorella è morta come conseguenza diretta delle azioni e delle convinzioni di nostra madre. 🔗 Leggi su Open.online