Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini presidente di Aon Italia

Aon Italia, leader nel settore assicurativo, si arricchisce di una nuova leadership di prestigio con la promozione di Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Questa nomina segna un passo importante nel rafforzamento della strategia aziendale, mentre il team di dirigenti esperti, guidato dal presidente esecutivo Marco Dubini Daccò e dal CEO Andrea Parisi, continua a garantire eccellenza e innovazione nel mercato italiano.

Aon Italia, la holding italiana dell’omonimo Gruppo, annuncia la nomina di Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini da membro del Cda a presidente. All’interno del Gruppo, Aon Spa, la principale società di brokeraggio, e la Country nel suo insieme rimangono sotto la diretta responsabilità e leadership del presidente esecutivo Marco Dubini Daccò e del ceo Andrea Parisi, che ricopre anche il ruolo di Head della Region Italy and Eastern Mediterranean. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini vanta un’esperienza pluriennale e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza. È oggi amministratore delegato di Holding Immobiliare Pallavicini Spa, consigliere di amministrazione di Webuild e di Poste Vita Spa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

