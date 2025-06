Montolivo torna all’attacco | Chiederei una cosa a Gattuso Al Milan anni complicati

Le tensioni tra Riccardo Montolivo e Gennaro Gattuso riemergono nella scena calcistica italiana, alimentate da vecchie ruggini che affondano le radici negli anni passati al Milan. Con Gattuso ora alla guida della Nazionale e Montolivo tornato a parlare di attacco, il clima si fa caldo, svelando come le ferite del passato possano ancora influenzare il presente. La questione si fa intricata e promette nuovi sviluppi…

Continuano le schermaglie tra l’ex centrocampista e il neo Commissario tecnico della Nazionale: le ultime dichiarazioni di Montolivo Non scorre buon sangue tra Riccardo Montolivo e Gennaro Gattuso, quest’ultimo nominato nuovo Commissario tecnico della Nazionale azzurra la scorsa settimana. Gennaro Gattuso (LaPresse) – Calciomercato.it Vecchie ruggini tra i due, risalenti ai tempi del Milan e con Gattuso a guidare il ‘Diavolo’ dalla panchina. Montolivo nel biennio 2017-2019 da capitano rossonero perse la fascia e scivolò sempre più ai margini con ‘Ringhio’. Un trattamento che Montolivo non ha certo digerito come traspare dalle sue parole: “ Diciamo che non è una persona che gode della mia stima. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Montolivo torna all’attacco: “Chiederei una cosa a Gattuso. Al Milan anni complicati”

"Non gode della mia stima". L’attacco di Montolivo a Gattuso - Le tensioni tra Riccardo Montolivo e Gennaro Gattuso tornano a far parlare di sé. L’ex centrocampista del Milan non ha nascosto le sue dure parole nei confronti dell’amico e collega, sollevando un polverone di opinioni e ricordi.

MONTOLIVO TORNA SUL SUO RAPPORTO CON GATTUSO L'ex centrocampista del Milan così a L'Originale, su 'Sky Sport', sull'attuale CT della Nazionale italiana: "Cosa farei se lo incontrassi? Sarebbe un incontro cordiale. Gli farei un in bocca al lupo, Vai su Facebook

