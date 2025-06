Montolivo elogia Calhanoglu | Uno dei migliori ha trovato il suo contesto ideale

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha recentemente elogiato Hakan Calhanoglu, definendolo uno dei migliori e sottolineando come abbia finalmente trovato il suo contesto ideale all’Inter. In un’analisi approfondita su Sky Sport, Montolivo ha evidenziato l’evoluzione tattica del regista nel calcio attuale, riconoscendo nel turco un elemento chiave per il successo nerazzurro. La sua eccellente performance testimonia come un ambiente stimolante possa valorizzare al massimo le qualità di un giocatore.

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, intervenuto su Sky Sport, ha voluto spendere qualche parola di elogio per Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter. ELOGIO – Ospite negli studi di Calciomercato l'Originale su Sky Sport, Riccardo Montolivo ha analizzato l'evoluzione tattica del ruolo di regista nel calcio moderno, soffermandosi in particolare su uno dei protagonisti dell'ultima stagione nerazzurra: Hakan Calhanoglu. L'ex centrocampista ha riconosciuto il valore del turco, sottolineando come abbia saputo reinventarsi in un ruolo non suo all'origine: «Calhanoglu si è adattato molto bene alla posizione di regista, mettendo in mostra un ampio ventaglio di qualità.

