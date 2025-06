Monti Lombardia | Coinvolgere tutti gli stakeholder in sostenibilità sociale

Regione Lombardia si impegna a coinvolgere attivamente tutti gli stakeholder—aziende, fondazioni, associazioni e pazienti—in un percorso condiviso di sostenibilità sociale. Un approccio inclusivo e innovativo per costruire un futuro più equo e resilienti, capace di rispondere alle sfide sociali con soluzioni condivise. È un passo fondamentale verso un cambiamento duraturo, dove la collaborazione diventa la chiave del successo.

"Il ruolo di Regione Lombardia è coinvolgere tutti gli stakeholder: le aziende, le fondazioni, le associazioni e i pazienti in un percorso che guarda alla sostenibilità sociale". Lo ha detto Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, in occasione dell'evento 'Connessioni. The Life Show' per l'inaugurazione, oggi a Milano, della nuova .

