Montemurro allo scoperto | Il sogno è Francesco Totti | ESCLUSIVO

Montemurro allo scoperto: il sogno di portare Francesco Totti in Italia del calcio a otto si fa più vivo. Durante l'intervista esclusiva a TI AMO CALCIOMERCATO, il Presidente della Confederazione calcistica italiana Andrea Montemurro ha rivelato la sua ambizione di vedere l’indimenticabile ex capitano giallorosso tornare in campo con la Nazionale. “Sicuramente il sogno di portare Totti in…” si trasforma in una possibile realtà, alimentando speranze e aspettative nel mondo del calcio italiano.

A TI AMO CALCIOMERCATO ha parlato il Presidente della Confederazione calcistica italiana Andrea Montemurro sogna Francesco Totti. Intervenuto a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, il Presidente della Confederazione calcistica italiana ha lanciato il suo appello per avere anche l’ex capitano della Roma nell’ Italia del calcio a otto fresca vincitrice della Nations League. “ Sicuramente il sogno di portare Totti in azzurro è molto vivo – le parole di Montemurro – Dal punto di vista delle prestazioni, in campo, Moscardelli e Di Natale hanno giocato due partite incredibili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Montemurro allo scoperto: “Il sogno è Francesco Totti” | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: montemurro - francesco - totti - scoperto

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Montemurro allo scoperto: Il sogno è Francesco Totti | ESCLUSIVO.

Montemurro allo scoperto: “Il sogno è Francesco Totti” | ESCLUSIVO - Totti in Nazionale arriva l'annuncio di Montemurro a Ti Amo Calciomercato programma in onda sul nostro canale Youtube ... Segnala calciomercato.it

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo: ecco quando usciranno allo scoperto - Secondo questo patto, Francesco e Noemi usciranno allo scoperto solo quando le pratiche di separazione con Ilary saranno concluse. Si legge su ilfattoquotidiano.it