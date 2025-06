montalcino muore colpito da un pezzo schizzato durante le manovre con un escavatore

Tragedia questa mattina a Montalcino, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Durante le manovre con un escavatore, un pezzo metallico schizzato gli ha causato ferite fatali. La scena, ancora sotto indagine, ricorda quanto siano fondamentali la sicurezza e la vigilanza nei cantieri. La comunitĂ si stringe nel dolore, chiedendo maggior tutela per chi lavora ogni giorno con fatica e dedizione...

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Montalcino (Siena) per un 52enne residente a Roccastrada (Grosseto). La dinamica è al vaglio degli inquirenti ma, secondo prime ricostruzioni, l 'escavatore che l'uomo stava manovrando avrebbe raccolto un pezzo metallico che, schizzando via, lo avrebbe colpito, uccidendolo subito. Il personale sanitario intervenuto non ha potuto salvarlo. Sul posto.