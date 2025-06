Monopolio sui sacchetti in bioplastica Maxi multa a Novamont di Eni

Il settore dei sacchetti in bioplastica si torna sotto i riflettori: l’Autorità garante della concorrenza ha inflitto pesanti multe a Novamont ed Eni, accusate di aver monopolizzato il mercato dei sacchetti compostabili. Con una sanzione di oltre 30 milioni per Novamont e 1,7 milioni per Eni, l’Antitrust evidenzia le pratiche scorrette che minano la concorrenza e la trasparenza. Per Novamont, la questione solleva un’importante domanda: davvero il futuro sostenibile può essere ostacolato da comportamenti monopolistici?

Roma, 24 giugno 2025 – Il Mater-Bi e il suo utilizzo costa caro a Novamont. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha multato Novamont, ed Eni che la controlla, per aver abusato della sua posizione dominante nel settore dei sacchetti compostabili, e aver creato quasi un monopolio. Per Novamont la multa è di 30,36 milioni, per Eni di 1,7 milioni. Secondo l'Antitrust, dopo aver sviluppato un prodotto a norma, denominato "Mater-Bi", Novamont avrebbe creato un sistema di accordi "con clausole di approvvigionamento esclusivo" sia con la grande distribuzione organizzata, che è il principale acquirente dei sacchetti in bioplastica, sia con i trasformatori, cioè coloro che comprano i materiali plastici biodegradabili per produrre i sacchetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Monopolio sui sacchetti in bioplastica”. Maxi multa a Novamont di Eni

