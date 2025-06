Monica Genovese | chi è la manager da 6 miliardi nominata da Filosa alla guida degli acquisti Stellantis

Monica Genovese, nominata da Antonio Filosa come Responsabile Acquisti di Stellantis, incarna l’eccellenza italiana nel settore automotive. Con un portafoglio di circa 6 miliardi di euro e trent’anni di esperienza, la sua leadership promette di guidare la svolta strategica del colosso automobilistico. Un percorso di competenza e innovazione che rafforza la presenza italiana nel panorama globale, segnando un nuovo capitolo di successo per Stellantis.

Monica Genovese è la nuova Responsabile Acquisti di Stellantis, una delle figure chiave scelte dal neo CEO Antonio Filosa per guidare la svolta "italiana" del gruppo automobilistico. Con un portafoglio di circa 6 miliardi di euro da gestire e una carriera trentennale nel settore automotive, Genovese rappresenta l'emblema della competenza e della continuità industriale all'interno del colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA. Un percorso di eccellenza: dalla Sicilia a Torino, passando per Melfi. Monica Genovese, 55 anni, è originaria della Sicilia ma torinese d'adozione. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino, ha iniziato la sua carriera in Fiat poco più che ventenne, entrando nello stabilimento di Melfi, uno degli hub produttivi più importanti d'Italia.

