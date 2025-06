Mondiale per Club scoppia il caso campi | Non si può giocare così

Il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti sta catturando l’attenzione non solo per le sfide sul campo, ma anche per un imprevisto che sta scuotendo il torneo. Problemi con i campi di gioco minacciano la continuità delle partite, sollevando interrogativi sulla gestione e l’organizzazione dell’evento. In un contesto già ricco di aspettative, scopriamo insieme come questa controversia potrebbe influenzare il prestigioso torneo e il suo futuro.

(Adnkronos) – Problema campi al Mondiale per Club 2025. Il nuovo, e ricchissimo, torneo voluto dalla Fifa e di scena negli Stati Uniti sta completando la sua fase a gironi e decretando i primi verdetti. A tenere banco in queste ore però non sono i risultati, ma le condizioni di gioco che le squadre europee . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

