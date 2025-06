Mondiale per Club scoppia il caso campi | Non si può giocare così

Il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti sta affrontando un imprevisto che scuote l’intera organizzazione: problemi con i campi di gioco minacciano di compromettere l’esperienza sportiva. Mentre le squadre europee si confrontano con superfici non all’altezza delle aspettative, si apre una sfida che potrebbe cambiare il volto del torneo. Come evolverà questa situazione e quali soluzioni verranno adottate? Rimani con noi per scoprirlo.

(Adnkronos) – Problema campi al Mondiale per Club 2025. Il nuovo, e ricchissimo, torneo voluto dalla Fifa e di scena negli Stati Uniti sta completando la sua fase a gironi e decretando i primi verdetti. A tenere banco in queste ore però non sono i risultati, ma le condizioni di gioco che le squadre europee stanno trovando negli stadi americani. Gran parte dei terreni di gioco sono stati perfezionati prima dell’inizio del torneo, sostituendo il loro manto erboso, completamente sintetico, con zolle di erba naturale. Il risultato però non sembra soddisfare tutti, in primis Jude Bellingham e Luis Enrique. 🔗 Leggi su Seriea24.it

