Mondiale per Club | Messi ritrova il PSG derby Palmeiras-Botafogo

L’emozione è alle stelle al Mondiale per Club: Messi si prepara a sfidare il suo ex PSG con l’Inter, in un ottavo di finale ricco di suspense e passione. Gli Stati Uniti ospitano questa grande sfida, mentre Palmeiras e Botafogo si affronteranno nel derby brasiliano, promettendo spettacolo e tensione. Un torneo che unisce talento e cuore, regalando ai tifosi momenti memorabili da vivere insieme.

Al Mondiale per Club negli Stati Uniti si definiscono i primi due ottavi di finale. Lionel Messi ritrova il Paris Saint-Germain col suo Inter.

Cristiano Ronaldo: "Tante richieste, ma non sarò al Mondiale per Club. Io e Messi insieme? Difficile, ma non si sa mai" - Cristiano Ronaldo, la leggenda del calcio, ha recentemente annunciato che non parteciperà al Mondiale per Club con l’Al-Nassr, lasciando spazio a un mix di speranze e incertezze.

Mondiale per Club, che quota per la schedina 3ª giornata! Dall'Inter... a Inzaghi e Messi

Mondiale per Club: il Botafogo batte a sorpresa il Psg e vola agli ottavi in anticipo, francesi raggiunti al secondo posto a quota 3 dall'Atlético Madrid trascinato da Pablo Barrios. Chi passerà il turno?

Miami, per Messi prima magia al Mondiale per club: Trevisani impazzisce, è bufera social - 1 dell'Inter Miami sul Porto al Mondiale per club: polemiche per il commento del telecronista Mediaset Trevisani

Messi trascina l'Inter Miami: Porto verso l'eliminazione al Mondiale per Club - Vittoria fondamentale messa in archivio dal numero 10 argentino e compagni, 'quasi' decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi per il club statunitense