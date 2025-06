Mondiale per Club le squadre qualificate alla seconda fase

Il Mondiale per Club si avvicina ai momenti decisivi, accendendo l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Dopo due settimane di sfide intense e sorprese mozzafiato, le squadre qualificate alla seconda fase si preparano a scrivere nuove pagine di storia. Dalle emozioni dei gironi alle sfide ad alta tensione, ogni partita promette spettacolo e colpi di scena. Dalle 32 iscritte alle 16 migliori, il torneo entra nel vivo e l’attesa cresce: chi si laureerà campione mondiale?

Il Mondiale per Club entra nel vivo, non senza sorprese. Le squadre europee in difficoltà, l'esplosione delle brasiliane e delle sudamericane in generale, l'Inter Miami di Messi che ha messo fuori il Porto guadagnandosi l'accesso alla seconda fase e non solo. Dopo due settimane di sfide sotto il sole americano, la competizione voluta dalla Fifa comincia a fare sul serio. Dalle 32 iscritte ai gironi, la selezione ha scelto le migliori 16 che cominciano a sfidarsi in gare da dentro o fuori: ottavi di finale e poi via fino all'atto conclusivo previsto per domenica 13 luglio a Miami. In palio il ricchissimo montepremi da un miliardo di dollari, denaro che in larga parte viene distribuito premiando i risultati in campo.

