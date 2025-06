Mondiale per Club Juventus prima del girone se | tutte le combinazioni

La Juventus si prepara a scoprire tutte le possibili combinazioni per il percorso nel Mondiale per Club 2025, dopo aver conquistato con entusiasmo gli ottavi di finale grazie a un autorevole 4-1 contro il Wydad Casablanca. La squadra di Tudor, forte del primo posto nel girone G, mira a mantenere alta la concentrazione e a scrivere un nuovo capitolo di successo internazionale. Scopriamo insieme quali scenari potrebbero attendere i bianconeri!

(Adnkronos) – La Juventus si è qualificata agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Il club bianconero ha battuto ieri, domenica 22 giugno, il Wydad Casablanca per 4-1 grazie a un super Yildiz, autore di due gol, all’autorete di Boutouil, provocata proprio dal turco, in apertura di match e al rigore realizzato da Vlahovic in pieno recupero. Il successo con i marocchini ha proiettato la squadra di Tudor al primo posto del girone G a quota 6, ma nella notte la Juve è stata agganciata in testa dal Manchester City, vittorioso con un netto 6-0 contro gli emiratini dell’Al Ain. Cosa serve quindi ai bianconeri per chiudere al primo posto del girone? L’obiettivo juventino a questo punto, messa in cassaforte la qualificazione agli ottavi, è conquistare il primo posto del girone per garantirsi un accoppiamento più agevole nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Seriea24.it