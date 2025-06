Mondiale per club il Benfica piega il Bayern Monaco | i bavaresi passano per secondi

In un emozionante scontro a Charlotte, il Benfica sorprende il Bayern Monaco con un netto 1-0, conquistando la vetta del girone C e lasciando i bavaresi in seconda posizione. La squadra portoghese ha mostrato determinazione e spirito di fronte a una delle grandi del calcio europeo, aprendo le porte agli ottavi di finale con grande entusiasmo. A questo punto, il torneo si anima ulteriormente: cosa riserverà il prossimo turno?

Mondiale per club, il Benfica batte il Bayern Monaco e lo condanna al secondo posto nel torneo. Il Benfica ha battuto 1-0 il Bayern Monaco in una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per club, giocata a Charlotte, e si è qualificato per gli ottavi di finale chiudendo al primo posto nel girone C e mostrando più determinazione della formazione bavarese, che era già qualificata per il turno successivo. A decidere il match è stata una rete del norvegese Andreas Schjelderup all’inizio del primo tempo (13?). Il Benfica affronterà il Chelsea o l’Espérance di Tunisi agli ottavi, sabato a Charlotte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per club, il Benfica piega il Bayern Monaco: i bavaresi passano per secondi

Mondiale per club: Flamengo-Chelsea 3-1, successo di misura del Bayern Monaco sul Boca. Vincono anche Tunisi e Benfica

