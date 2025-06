Mondiale per Club Girone C | sospesa Aukland-Boca Juniors ma destino già deciso Il Benfica vince e passa con il Bayern

Nel cuore del Mondiale per Club, il Girone C riserva sorprese e decisioni già prese, nonostante la sospensione del match tra Aukland e Boca Juniors. Il Benfica, vincendo con il Bayern, si guadagna il passaggio del turno, dimostrando che a volte il destino si scrive prima di scendere in campo. Ma cosa ci riserverà il prosieguo di questa competizione? Scopriamolo insieme.

Nella terza giornata del girone C del Mondiale per Club, la sospensione del match tra Aukland e Boca Juniors annulla la contemporaneità dei campi, ma il destino del girone si decide comunque in anticipo. In . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, Girone C: sospesa Aukland-Boca Juniors, ma destino già deciso. Il Benfica vince e passa con il Bayern

In questa notizia si parla di: mondiale - club - girone - aukland

Mondiale per Club Inter, le date e gli orari delle partite del girone - L'Inter si prepara per il Mondiale per Club, con una serie di sfide nella fase a gironi a giugno negli Stati Uniti.

Bella pagliacciata il Mondiale per club, col Bayern che seppellisce l'Aukland City sotto una valanga di 10 goal. Almeno stasera ci sarà una partita vera tra Psg e Atletico Madrid. Sarà più interessante indovinare in quante gare servirà il pallottoliere, più che gua Vai su Facebook

Benfica-Auckland LIVE! La diretta della partita: aggiornamenti, risultato e formazioni; Mondiale per Club, il Boca Juniors è pronto a lasciare il segno; Mondiale per club, sai che giocherà anche un agente immobiliare?.

Perché è stata sospesa Auckland City-Boca Juniors - Boca Juniors, terza giornata del gruppo C della fase a gironi del Mondiale per Club. msn.com scrive

Mondiale per Club 2025: Benfica-Bayern Monaco, le probabili formazioni - La partita valida per la terza giornata del Girone C è in programma alle 21. Lo riporta sportal.it