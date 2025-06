Mondiale per Club | Benfica-Bayern Monaco big match partite e diretta TV

Il Mondiale per Club FIFA 2025 entra nel vivo con emozionanti partite e sorprese nei primi gironi, mentre stasera si preannuncia il big match tra Benfica e Bayern Monaco. La sfida promette spettacolo e suspense, con Boca Juniors pronto a inserirsi come terzo incomodo. Rimanete sintonizzati per scoprire tutti i risultati, le dirette tv e le analisi di questa competizione che sta catturando l’attenzione del mondo calcistico.

Al Mondiale per Club FIFA fra ieri sera e stanotte si sono conclusi i primi gironi, coi verdetti che iniziano a prendere forma. Stasera la partita più interessante è quella tra il Benfica e il Bayern Monaco, col Boca Juniors terzo incomodo. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO A. Inter Miami-Palmeiras 2-2 16? Allende, 65? Suarez, 80? Paulinho, 87? Mauricio Porto-Al Ahly 4-4 15?, 45’+2 rig. e 51? Abou Ali, 23? Mora, 50? William Gomes, 53? Samu, 64? Ben Romdhane, 89? Pepé CLASSIFICA: Palmeiras 5, Inter Miami 5, Porto 2, Al-Ahly 2. In grassetto le squadre qualificate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club: Benfica-Bayern Monaco big match, partite e diretta TV

Mondiale per club: Flamengo-Chelsea 3-1, successo di misura del Bayern Monaco sul Boca. Vincono anche Tunisi e Benfica - Il Mondiale per Club si infiamma: il Flamengo di Rio vola verso gli ottavi dopo una vittoria di misura sul Chelsea, 3-1, grazie a un mix di talento e determinazione.

Dopo le vittorie contro Aukland e Boca Juniors, il Bayern che affronta il Benfica. ? Le due si sono sfidate in Champions nello scorso novembre, quando il Bayern vinse, di misura, all’Allianz Arena. I bavaresi, tra Mondiale per Club e fine stagione di Bundesli Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB 2025: Vittorie per Bayern Monaco, Flamenco, Esperance e Benfica Vai su X

