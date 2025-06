Mondiale per Club 2025 | oggi Bayern Monaco-Benfica orario probabili formazioni e dove vederla in diretta

Il Mondiale per Club 2025 si fa sempre più avvincente, e oggi il Bayern Monaco torna in scena contro il Benfica allo Stadio Bank of America di Charlotte. Con il Bayern già qualificato e il Benfica in corsa per gli ottavi, l’evento promette emozioni forti alle 21:00 (ora italiana). Scopri orari, probabili formazioni e dove seguire questa sfida imperdibile, perché ogni partita può scrivere una pagina indimenticabile della storia del calcio.

Il Bayern Monaco torna protagonista al Mondiale per Club 2025. Oggi, martedì 24 giugno, i bavaresi affronteranno il Benfica nella terza e ultima giornata del Girone C, allo Stadio Bank of America di Charlotte. Calcio d'inizio per Bayern Monaco-Benfica fissato per le ore 21:00 (ora italiana). Bayern Monaco già qualificato, il Benfica cerca gli ottavi. La formazione allenata da Vincent Kompany è già certa del passaggio agli ottavi di finale dopo due vittorie convincenti: un clamoroso 10-0 all'esordio contro l'Auckland City e il successo per 2-1 contro il Boca Juniors. Con sei punti, i tedeschi sono in testa al girone.

