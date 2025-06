Mondiale per club 2025 Inter Miami e Palmeiras agli ottavi | Messi sfiderà il Psg

Al Mondiale per club 2025 pareggio 2-2 tra l’Inter Miami e il Palmeiras nell’ultimo turno del gruppo A. Con questo risultato entrambe le squadre si qualificano agli ottavi. Prosegue dunque l’avventura nel torneo di Lionel Messi, stella dell’Inter Miami, che chiude seconda nel girone dietro alla formazione brasiliana (stessi punti ma migliore differenza reti). All’Hard Rock Stadium gli statunitensi si portano sul 2-0 grazie alle reti di Allende e Suarez (al primo gol al Mondiale per club). Ammonito Messi per gioco falloso. I brasiliani reagiscono e trovano il pareggio nel finale con Paulinho (80?) e Prado (87?). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025, Inter Miami e Palmeiras agli ottavi: Messi sfiderà il Psg

Mondiale per Club, le sentenze anche dal Gruppo A: Porto-Al Alhy 4–4 Inter Miami-Palmeiras 2-2 Palmeiras primo Inter Miami secondo Porto eliminato I primi ottavi: Psg-Inter Miami Palmeiras-Botafogo Vai su X

L'Inter Miami si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club, ma nel giorno dei 38 anni di Messi si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dal Palmeiras nel finale e chiude il Gruppo A alle spalle del Verdao ? Vai su Facebook

