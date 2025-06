Mondiale per Club 2025 è polemica sui campi | Terreni pericolosi la FIFA deve intervenire

Il Mondiale per Club 2025 sta scatenando polemiche infuocate, non solo per la competizione stessa ma soprattutto per la qualità dei campi da gioco negli stadi americani. Le condizioni dei terreni sono al centro delle critiche, con molti che chiedono un intervento urgente della FIFA. La questione riguarda terreni ibridi e zolle naturali, ritenuti inadeguati e forse il simbolo di una transizione già fallita. La FIFA deve agire subito per garantire uno spettacolo all’altezza delle aspettative.

Al Mondiale per Club 2025 esplode il caso legato ai campi da gioco negli stadi americani, protagonisti più delle partite stesse. Mentre la fase a gironi della nuova competizione FIFA si avvia alla conclusione, a far discutere sono le condizioni dei terreni di gioco negli USA, giudicati inadeguati da molti protagonisti del calcio europeo. Campi ibridi e zolle naturali: una transizione fallita?. In vista del torneo, numerosi stadi statunitensi – solitamente dotati di erba sintetica – sono stati modificati con zolle di erba naturale. Tuttavia, la resa sul campo non ha convinto: il manto erboso è stato definito pericoloso e poco reattivo, mettendo a rischio i giocatori già affaticati da una lunga stagione.

