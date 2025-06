Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Il Mondiale per club 2025 segna una rivoluzione nel calcio internazionale, con la prima edizione a 32 squadre che si svolgerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio. Con protagoniste anche Inter e Juventus, questa competizione promette emozioni senza precedenti, unendo i migliori club di tutto il mondo in un torneo imperdibile. Scopriamo insieme tutte le date, il calendario e i risultati di questa nuova avventura calcistica!

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l’Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l’Inter, che deve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati

Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati - Il Mondiale per club 2025 sta per entrare nel vivo, portando il calcio a un livello mai visto prima! Con 32 squadre pronte a sfidarsi negli Stati Uniti, l’Inter e la Juventus rappresenteranno il nostro calcio.

Juventus calendario Mondiale per Club: quando giocheranno i bianconeri; Tabellone Mondiale per Club 2025, gli incroci agli ottavi e le possibili avversarie di Inter e Juve; Mondiale per club: calendario e risultati di Inter e Juve e il tabellone completo.

Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati - La prima Coppa del Mondo per club prevede una Fase a gironi con 8 gruppi da 4 squadre ciascuno. Riporta calcionews24.com