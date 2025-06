Mondiale per Club 2025 Atletico e Porto le prime big europee eliminate

Il Mondiale per Club 2025 riserva sorprese mozzafiato, con le prime grandi big europee a fare le valigie anzitempo. Atletico Madrid e Porto lasciano il torneo sorprendendo tifosi e analisti, lasciando spazio a nuovi protagonisti. La competizione si fa sempre più emozionante: scopriamo insieme cosa è successo nelle partite che hanno cambiato le sorti della manifestazione. La sfida tra tradizione e innovazione si gioca ora sul campo...

Arrivano le prime eliminazioni inattese al Mondiale per Club 2025 con l’Atletico Madrid fuori per differenza reti e il Porto reduce dall’incredibile 4-4 contro l’Al Ahly. L’Atletico Madrid e il Porto salutano il Mondiale per Club 2025. Sono loro le prima eliminazioni a sorpresa della competizione. La formazione del Cholo Simeone ha battuto il Botafogo per 1-0 in una partita della terza giornata della fase a gironi, giocata a Pasadena, grazie a una rete di Griezmann al 42? del secondo tempo, ma non è bastata per la differenza reti. Che premia i brasiliani e il Psg. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mondiale per club: il Psg piega l'Atletico Madrid 4-0, pareggio 0-0 tra Palmeiras e Porto. Botafogo-Seattle Sounders 2-1 - Il Mondiale per Club 2023 porta già grandi emozioni: il PSG, campione d’Europa, ha dominato l’Atletico Madrid con un netto 4-0 al Rose Bowl di Pasadena, mostrando tutta la sua forza.

ULTIMA GIORNATA! 4 partite oggi al mondiale per club per chiudere i gironi A e B e definire i primi ottavi di finale: Ore 21 Atletico Madrid-Botafogo Seattle-PSG Ore 3 Porto-Al Ahly Inter Miami-Palmeiras DAZN Italia 1 e DAZN #FIFACWC Vai su X

SECONDA GIORNATA | Al mondiale per club di Atlanta l'Inter Miami batte in rimonta il Porto 2-1 grazie ad una 'magia' di Messi. Bene l'Atletico, il Psg ko col Botafogo https://gazzettadelsud.it/?p=2058900 Vai su Facebook

Mondiale per Club, Porto e Atletico eliminati. Palmeiras-Botafogo e PSG-Inter Miami agli ottavi; Mondiale per Club 2025, gli stadi: città , capienza e chi gioca nei 12 impianti americani; Mondiale per Club, inizia la seconda giornata dei gironi.

RISULTATI MONDIALI PER CLUB, CLASSIFICHE/ Psg primo posto, Atletico out. Diretta gol live score (23 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi lunedì 23 giugno, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 3^ giornata dei gironi A, B. ilsussidiario.net scrive

L’Atletico Madrid vince ma è fuori. Psg e Botafogo agli ottavi del Mondiale per Club - Nel gruppo B colchoneros, parigini e carioca tutti a 6 punti. Come scrive repubblica.it