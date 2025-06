Mondiale per Club 2025 agli ottavi sarà Psg contro l’Inter Miami di Messi Eliminato l' Atletico Madrid

Il Mondiale per Club 2025 regala emozioni e sorprese, con il Paris Saint Germain pronto ad affrontare l’Inter Miami di Messi agli ottavi. La competizione si infiamma tra sfide mozzafiato e derby carioca, mentre l’Atletico Madrid e il Porto salutano il torneo. I quarti di finale si avvicinano: chi solleverà il trofeo? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e le emozioni di questa entusiasmante edizione.

Milano, 24 giugno 2025 – Gol ed emozioni nell'ultima giornata di gare dei gruppi A e B del Mondiale per Club. Agli ottavi di finale sarà scontro fra Paris Saint Germain e l' Inter Miami dell'ex Messi. In programma anche il derby brasiliano fra Botafogo e Palmeiras. Eliminato l' Atletico Madrid per differenza reti. Fuori anche il Porto. I verdetti del gruppo B. Il Paris Saint Germain chiude la fase a gironi con un successo contro i Seattle Sounders che vale la qualificazione da prima del gruppo B. Ad aprire le danze è Kvaratskhelia al 35'. La rete della sicurezza la firma invece Hakimi al 67'. Vince anche l' Atletico Madrid, ma non basta per strappare il pass per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club 2025, agli ottavi sarà Psg contro l’Inter Miami di Messi. Eliminato l'Atletico Madrid

