Moltrasio cane si perde nei boschi | salvato dai vigili del fuoco

Una notte di paura e speranza si è conclusa con un lieto fine a Moltrasio, dove Nevada, il cane smarrito tra i boschi, è stata ritrovata dai vigili del fuoco. La sua storia ci ricorda quanto sia importante il coraggio e la determinazione nel salvare le vite degli amici a quattro zampe. Un esempio di umanità e dedizione che merita di essere celebrato.

Moltrasio (Como), 24 giugno 2025 – Nevada era sparita ieri sera, in una gola di una zona boschiva di Moltrasio, dove i padroni improvvisamente l’hanno persa di vista. Cercata e chiamata a lungo senza risultato, fino a dare l’allarme ai vigili del fuoco, che ieri sera hanno ricevuto la chiamata alla sede centrale di via Valleggio. La squadra è subito intervenuta, anche se era ormai ora del tramonto: i vigili hanno preso informazioni dalla famiglia, che si trovava in vacanza nel Comasco, con il cane Nevada, una femmina di husky. Questa mattina le squadre hanno organizzato le ricerche, e per prima cosa hanno fatto un sopralluogo con gli specialisti Saf - la Squadra Speleo Alpino Fluviale, specializzata in interventi in ambienti difficili -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moltrasio, cane si perde nei boschi: salvato dai vigili del fuoco

