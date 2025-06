Mobilità annuale 2025 26 | domande dall’11 al 24 luglio resta il nodo assunti da concorso PNRR1

La mobilità annuale 2025/26 si avvicina, con nuove domande dall’821711 al 24 luglio e un nodo cruciale ancora da sciogliere: le assunzioni tramite concorso PNRR. Ministero e sindacati lavorano intensamente sul nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che definirà le regole per il triennio scolastico. Scopriamo insieme tutte le novità e come queste influenzeranno docenti e futuro della scuola italiana.

Proseguono i lavori tra Ministero dell’Istruzione e sindacati per la definizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Il contratto riguarderà il triennio scolastico 202526, 202627 e 202728, introducendo importanti novità e conferme attese da migliaia di docenti, inclusi quelli con contratto a tempo determinato. Recepite le novità dal . Mobilità annuale 202526: domande dall’11 al 24 luglio, resta il nodo assunti da concorso PNRR1 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

mobilità - annuale - domande - luglio

