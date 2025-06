Missili tregua e allarmi | il Medio Oriente sull’orlo anche l’Italia sotto pressione

Il Medio Oriente si trova sull’orlo di una crisi senza precedenti, con tensioni che rischiano di travolgere anche l’Italia. Tra attacchi, tregua improvvise e allarmi aerei, la regione si prepara a un possibile scontro di proporzioni globali. La situazione rimane instabile: cosa può accadere ora e quali sono le implicazioni per la nostra sicurezza? È fondamentale tenersi aggiornati su uno dei momenti più delicati della storia moderna.

Il conflitto in Medio Oriente è entrato in una nuova, drammatica fase. Nelle ultime ore, mentre Israele e Iran continuano a scambiarsi missili a lungo raggio, e il presidente americano Donald Trump annuncia a sorpresa una tregua unilaterale, i segnali di escalation si fanno sempre più intensi e coinvolgono anche contingenti stranieri presenti nella regione. All’alba di oggi, allarmi antiaerei sono risuonati nella base italiana Unifil di Shama, nel sud del Libano, dove operano i militari del nostro contingente sotto l’egida delle Nazioni Unite. L’allerta ha imposto l’immediata messa in sicurezza del personale: tutti nei rifugi interni, dotati di dispositivi di protezione individuale, senza però attivare — per ora — l’evacuazione nei bunker sotterranei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Missili, tregua e allarmi: il Medio Oriente sull’orlo, anche l’Italia sotto pressione

