Missili da Teheran Israele avverte | Risponderemo a ogni violazione della tregua

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con Teheran che lancia un missile balistico verso il territorio israeliano. Le sirene d’allarme nel nord del paese hanno segnato una giornata di allerta estrema, mentre le Forze di Difesa israeliane si preparano a rispondere a qualsiasi violazione della tregua. La situazione rimane delicata, e la reazione di Israele sarà determinante per il futuro della regione, perché...

Le sirene d’allarme hanno iniziato a suonare nel nord di Israele poco dopo le 10:30 di martedì mattina, a seguito del lancio di un missile balistico da parte dell’ Iran, diretto verso il territorio israeliano. Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno esortato la popolazione a seguire le direttive del Comando del Fronte Interno, precisando che l ’Aeronautica (IAF) era in azione per intercettare la minaccia e colpire, se necessario, per neutralizzarla. Il missile, secondo le prime valutazioni, sarebbe stato abbattuto prima di raggiungere il suolo: non si registrano nĂ© feriti nĂ© impatti al suolo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Missili da Teheran, Israele avverte: «Risponderemo a ogni violazione della tregua»

