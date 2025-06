miss mamma italiana 2025 vince morena di gambettola

Un evento imperdibile nel cuore di Santarcangelo, dove la bellezza, la simpatia e la forza delle mamme italiane si sono unite in un’occasione di grande festa. La 32ª edizione di “Miss Mamma Italiana 2025” ha visto la vittoria di Morena di Gambettola, che ha conquistato il pubblico e la giuria con il suo carisma unico. Le partecipanti, tra eleganza e solidarietà, hanno dimostrato come l’amore materno possa essere il vero premio.

Tappa a Santarcangelo per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it