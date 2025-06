Misericordia di Cascina Nuovi servizi e volontari Più utenti e investimenti

La Misericordia di Cascina si appresta a vivere un 2024 all'insegna di nuovi servizi e volontari dedicati, con oltre 249 utenti e importanti investimenti. Dopo l’assemblea del bilancio sociale dello scorso 22 maggio, è arrivato il momento di riflettere su un anno ricco di impegno e crescita. Nel cuore dell’estate, si delineano le nuove iniziative che continueranno a fare la differenza nella comunità .

La Misericordia di Cascina si prepara al cuore dell'estate e traccia un bilancio. L'assemblea per il bilancio sociale si è tenuta il 22 maggio e adesso è possibile stilare un resoconto preciso e puntuale su ciò che ha caratterizzato le attività della misericordia nell'anno passato. "Nel 2024 sono andate a regime le attività che la Misericordia di Cascina svolge nel poliambulatorio del Centro Polifunzionale per le Famiglie di Via Terracini a Cascina – spiega il governatore Emilio Paganelli – inoltre tutte le attività sanitarie accreditate sono state esercitate, offrendo le relative prestazioni alla cittadinanza.

