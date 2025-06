Mio padre è stato una vittima come il piccolo Ermanno Lavorini | Alessandro Meciani racconta la sua battaglia per la verità

Nel cuore di Viareggio, una storia di ingiustizia e riscatto emerge con forza. Alessandro Meciani, assessore al Turismo e figlio di Adolfo Meciani, vuole fare luce sulla verità: suo padre, ingiustamente accusato dell’omicidio di Ermanno Lavorini nel 1969, non era colpevole. Tra dolore personale e impegno pubblico, la sua battaglia rappresenta un grido di giustizia per tutta la comunità. È tempo di riscrivere la storia e restituire dignità a chi l’ha perduta.

Nel 1969 Adolfo Meciani fu accusato - ingiustamente - dell’omicidio del piccolo Ermanno Lavorini. Finì in carcere, subì la gogna pubblica e morì suicida. Oggi suo figlio Alessandro, assessore al Turismo di Viareggio, vuole ribadire: «Sono rimasto in questa città per difendere il suo nome. Mio padre non c’entra nulla: era una vittima, non un colpevole». Tra dolore privato e riscatto pubblico, nella città che un tempo ha additato la sua famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it