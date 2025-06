Minorenne abusata con il consenso della madre chiesta condanna esemplare

In un caso che ha scosso profondamente la comunità, il pubblico ministero Barbara Sabattini ha chiesto una condanna esemplare di dieci anni e tre mesi per un uomo accusato di aver abusato di una minore con il consenso apparente della madre. La vicenda, risalente al 2019 e avvenuta in provincia di Padova, solleva ancora una volta il drammatico tema della tutela dei minori e della giustizia. La sentenza rappresenta un passo fondamentale nel riconoscimento dei diritti delle vittime.

Dieci anni e tre mesi. E' questa la condanna "esemplare" richiesta oggi 24 giugno dal pubblico ministero Barbara Sabattini a carico del 44enne (difeso dall'avvocato Aldo Masserut), residente in provincia di Padova, ritenuto il responsabile della violenza perpetrata nel 2019 ai danni di una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Minorenne abusata con il consenso della madre, chiesta condanna "esemplare"

In questa notizia si parla di: esemplare - condanna - minorenne - abusata

Minorenne abusata con il consenso della madre, chiesta condanna "esemplare" nei confronti di un 44enne - Una vicenda difficile e dolorosa che solleva importanti questioni di giustizia e tutela delle vittime.

Minorenne abusata con il consenso della madre, chiesta condanna esemplare nei confronti di un 44enne; Violenta la figlia da quando era bambina. Condannato a 18 anni; Minorenne abusata con il consenso della madre chiesta condanna esemplare nei confronti di un 44enne.

Minorenne abusata con il consenso della madre, chiesta condanna "esemplare" - Dieci anni e tre mesi: questa la pena richiesta dal pubblico ministero nel processo che vede alla sbarra un 44enne padovano che sarebbe responsabile di una violenza sessuale, avvenuta nel 2019 in un c ... Segnala padovaoggi.it

Minorenne abusata dentro un’auto, condanna a 4 anni per violenza - la Nazione - Minorenne abusata dentro un’auto, condanna a 4 anni per violenza Assolto 34enne valdelsano per non aver commesso il fatto. Da lanazione.it