Minaccia di buttarsi col figlioletto, mamma e piccolo di 11 mesi salvati in extremis.

Un gesto disperato in un tranquillo quartiere di Porto Potenza, Macerata, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una madre, minacciando di buttarsi dal tetto con il suo bambino di soli 11 mesi, ha portato alla luce quanto a volte le emozioni possano sopraffare la ragione. Ma il coraggio e l’empatia di un carabiniere hanno fatto la differenza, salvando due vite e dimostrando che, anche nelle situazioni più difficili, l’umanità può prevalere.

Porto Potenza (Macerata), 24 giugno 2025 – Sale sul cornicione del tetto della sua abitazione, dopo aver scavalcato una balaustra, con il figlioletto di appena undici mesi in braccio e minaccia di buttarsi nel vuoto da una altezza di almeno nove metri. Ci ha pensato un carabiniere, dimostrando particolare empatia e prontezza di riflessi, a tranquillizzare la donna e ad afferrarla per farla tornare indietro e salvarla, insieme con il suo piccolo. Sono stati momenti di grande paura e apprensione quelli vissuti nella mattinata di ieri a Porto Potenza. L’allarme è scattato poco prima delle 9, quando una donna di 39 anni ha preso in braccio il suo bambino di appena undici mesi, è salita al terzo piano fino al tetto dell’abitazione, dove vive insieme al compagno, e ha manifestato la volontĂ di lasciarsi cadere nel vuoto insieme al suo piccolo, per farla finita: una caduta da quell’altezza avrebbe potuto esserle fatale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it