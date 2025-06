Minaccia dei ragazzini per strada con una pistola in casa ha un arsenale

In un quartiere apparentemente tranquillo, l'eco di una minaccia armata ha sconvolto la comunità. La notte tra lunedì e martedì, i carabinieri di Portomaggiore hanno smantellato un pericoloso arsenale detenuto illegalmente da un pensionato locale, arrestando un uomo incensurato di 68 anni. Un intervento che sottolinea come la sicurezza non sia mai un dato acquisito: iscriviti al canale…

Minaccia dei ragazzini con una pistola. A casa ha un arsenale. La notte tra lunedì e martedì, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato un pensionato incensurato di 68 anni del posto per detenzione e porto illegale di armi da fuoco, ricettazione e minaccia aggravata. Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Minaccia dei ragazzini per strada con una pistola, in casa ha un arsenale

