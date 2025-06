Mille chilometri in macchina per mettersi al sicuro | Taremi è riuscito a scappare da Teheran

Dopo un lungo e24 ore di viaggio, Mehdi Taremi è riuscito a mettersi in salvo, attraversando mille chilometri di strada per raggiungere la sua famiglia a Bushehr. L’attaccante dell’Inter ha finalmente trovato rifugio e sicurezza, mantenendo costantemente i contatti con la squadra. Un esempio di determinazione e coraggio che merita di essere sottolineato, perché in momenti difficili, la forza della famiglia e della solidarietà fanno la differenza.

L'attaccante dell'Inter ha raggiunto la famiglia nella città natale Bushehr. L'Inter fa sapere che oggi Mehdi è al sicuro e sempre in contatto telefonico con la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mille chilometri in macchina per mettersi al sicuro: Taremi è riuscito a scappare da Teheran

