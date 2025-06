Militari italiani in Medio Oriente dall' Iraq al Kuwait e Qatar | le missioni e il numero di soldati impegnati Crosetto | La sicurezza dei nostri è la priorità assoluta

Dal fronte di crisi in Medio Oriente, l’Italia mantiene una presenza discreta ma significativa, con militari impegnati tra Iraq, Kuwait e Qatar. La priorità di Crosetto è garantire la sicurezza dei nostri 232 soldati, in un contesto di tensione crescente tra Iran, Israele e Stati Uniti. Ma qual è il vero ruolo dell’Italia in questa complessa escalation? Scopriamo insieme come il nostro Paese si muove in questa delicata arena internazionale.

Nel pieno dell?escalation militare tra Iran, Israele e Stati Uniti, l?Italia è presente con il proprio personale in Medio Oriente. In un ruolo attivo? Non proprio.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Militari italiani in Medio Oriente, dall'Iraq al Kuwait e Qatar: le missioni e il numero di soldati impegnati. Crosetto: «La sicurezza dei nostri è la priorità assoluta»

Medio Oriente, generale Bertolini: “Credo che militari israeliani eseguano ordini con riluttanza ma…” - Il generale Bertolini, ex comandante del Comando operativo di vertice interforze, esprime profonda incertezza e condanna riguardo alla situazione a Gaza.

Il governo italiano monitora la situazione in Medio Oriente, dopo che nei giorni scorsi aveva già ridistribuito la presenza dei militari italiani nella regione Vai su Facebook

Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran. Due anni fa alcuni militari italiani avevano espresso preoccupazione per possibili disordini in Medio Oriente e la necessità di garantire comunicazioni stabili ovunque. Purtroppo, avevano ragione, ma nessuno li ha ascoltati. Vai su X

Crosetto: «I militari italiani in Qatar, Iraq e Kuwait sono al sicuro» - «Posso rassicurare che tutti i militari italiani presenti in Iraq, Kuwait e Qatar, hanno tempestivamente adottato tutte le procedure di sicurezza previste, incluso – laddove necessario – lo spostament ... Si legge su msn.com