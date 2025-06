Milik incontra Evra e fa scatenare i social | FOTO e messaggio già virali con i tifosi della Juve che attendono il rientro in campo

L’incontro tra Milik ed Evra ha acceso i social, lasciando i tifosi della Juventus in fervore. La foto condivisa dall’attaccante polacco con la leggenda francese ha suscitato entusiasmo e speranze per il ritorno in campo. I supporter attendono con ansia di rivedere Milik protagonista, mentre lui continua il percorso di recupero dall’infortunio, alimentando le attese e i sogni di un’estate bianconera ancora più emozionante.

Milik incontra Evra e fa scatenare i social: la FOTO pubblicata dall’attaccante bianconero con la leggenda. L’attaccante della Juve Arek Milik ha pubblicato una foto con Patrice Evra scatenando la reazione dei tifosi bianconeri che non vedono l’ora di osservare il polacco nuovamente in campo. Il bianconero è stato convocato al Mondiale per Club ma non è ancora pronto per giocare e sta recuperando dall’infortunio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) MESSAGGIO – «Piacere di conoscerti Patrice Evra». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik incontra Evra e fa scatenare i social: FOTO e messaggio già virali con i tifosi della Juve che attendono il rientro in campo

In questa notizia si parla di: evra - milik - incontra - scatenare

