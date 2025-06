Milano Urban Dance Festival 2025 le danze di tutto il mondo arrivano in città

Milano si trasforma nella capitale della danza urbana con il Mud 2025, un evento imperdibile che porta in città le migliori performance e workshop provenienti da tutto il mondo. Da giovedì 26 a lunedì 30 giugno, lasciati coinvolgere da un’atmosfera vibrante di musica, ritmo e creatività. La città si anima con spettacoli imperdibili e attività gratuite per grandi e piccini, celebrando la diversità e l’energia delle culture urbane. La passione per la danza non ha confini: preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

"Una danza per tutti/e": sta per partire la terza edizione di MUD – Milano Urban Dance Festival, un progetto che rientra nel palinsesto Milano è Viva 2025 e promuove la danza come strumento di inclusione, spaziando dall'afro urban all'hip hop, dal waackin

