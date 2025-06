Milano murale in centro accoglienza Progetto Arca | con street artist Pongo e ospiti

Nel cuore pulsante di Milano, un murale straordinario trasforma il cortile del Cas di Fondazione Progetto Arca in un vivace racconto di speranza e rinascita. Le opere di street art di Pongo, insieme agli ospiti del centro, catturano le storie, le emozioni e le aspirazioni dei giovani richiedenti asilo, creando un simbolo potente di accoglienza e rinascita. Questo progetto non è solo arte: è un messaggio di speranza che invita a riflettere sulla forza della comunità ...

Le storie, le emozioni e le aspirazioni dei giovani richiedenti asilo ospiti del centro tradotte in un intenso viaggio per immagini che valorizza l'ambiente e, insieme, diventa simbolo di accoglienza, speranza e rinascita. Siamo in via Fantoli a Milano, nel cortile del Cas – Centro di Accoglienza Straordinaria di Fondazione Progetto Arca, ed è da questa idea che nasce l'opera di street art partecipata "L'Albero della Vita", realizzata da Pongo 3D – storico nome del graffitismo italiano, pioniere della pittura in 3D e art director di Street Art In Store – insieme a tanti ragazzi bengalesi, pakistani, egiziani accolti nella struttura.

Con Pongo 3D in un’opera partecipata tutta la bellezza dell’accoglienza; L’Albero della Vita: il murale creato da Pongo 3D insieme ai nostri ospiti celebra la forza della ripartenza; Progetto Arca, un murale 3D nel centro di accoglienza di via Fantoli.

