Milano la più veloce per vender casa In media bastano 2,9 mesi -9%

Milano si conferma la città più rapida d’Italia per vendere casa, con un tempo medio di soli 2,9 mesi. Nonostante l’aumento del 7% rispetto all’anno precedente, il capoluogo lombardo mantiene un’eccellente performance immobiliare. In confronto, la media nazionale si stabilizza a 5,2 mesi, dimostrando una certa stabilità nel mercato. Questi dati evidenziano come Milano continui ad attrarre investitori e acquirenti, rendendola una meta privilegiata nel panorama immobiliare italiano.

Come lo scorso anno, Milano si conferma la città italiana dove le case si vendono in media più velocemente: in 2,9 mesi. Eppure, nel capoluogo lombardo il "time to sell" è aumentato del 7% circa in 12 mesi, considerato che nel 2024 si attestava sui 2,7 mesi. Guardando all'Italia nel complesso, il tempo medio di vendita di un immobile ammonta oggi a 5,2 mesi, dato pressoché stabile (-0,6%) rispetto a un anno fa. Sono alcune delle evidenze tratte dall'ultima ricerca di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha fotografato le tempistiche medie di vendita degli immobili in venti città della nostra Penisola.

