Milano Fashion Week Uomo le tendenze per la prossima estate | dai biker di MSGM ai samurai urbani di Mordecai la sartoria si fa funzionale

Milano Fashion Week Uomo svela le tendenze per l’estate 2026, tra biker di MSGM e samurai urbani di Mordecai, dove la sartoria si fa funzionale. In un contesto apocalittico segnato da conflitti e sfide all’eccellenza italiana, i designer si reinventano con coraggio, riflettendo su identità e resistenza. La stagione si presenta come un atto di speranza e innovazione, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la moda può essere un punto di luce.

Sullo sfondo di uno scenario alquanto apocalittico, tra i conflitti in corso e le questioni che minano l’ identità e l’ eccellenza della manifattura italiana, come il caso Max Mara, appare complesso poter immaginare qualsiasi scenario futuro che possa regalarci un po’ di speranza. La stagione Primavera Estate 2026 viene presentata a Milano con queste premesse, dove i brand si sono schierati raramente socialmente o politicamente rispetto al panorama odierno, con il rischio di apparire totalmente distaccati dalla realtà. Le molte collezioni che si sono susseguite in questa stagione uomo hanno provato a tenere salda la convinzione che reimmaginare universi basati sulla tradizione del saper fare e sulla ricerca italiana possano far strada a una visione più ottimistica, quantomeno per il settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week Uomo, le tendenze per la prossima estate: dai biker di MSGM ai samurai urbani di Mordecai, la sartoria si fa funzionale

