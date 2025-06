Milano | all’asta quadri dalla collezione di Monica Vitti Quali sono e da chi sono stati dipinti

Milano si prepara a un evento imperdibile: l'asta delle opere d'arte appartenute alla leggendaria Monica Vitti. Attrice di talento e icona intramontabile, Monica Vitti amava immergersi nel mondo della pittura, collezionando capolavori del '900. Ora, questa preziosa collezione sarà protagonista di un’asta straordinaria mercoledì 2 luglio, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire i quadri e gli artisti che hanno incantato la diva e il pubblico mondiale. Un’occasione unica per avvicinarsi all’arte e alla

Milano, 24 giugno 2025 – Grande attrice, capace di alternarsi fra i registri drammatici e comici. Sex symbol refrattaria. E, scopriamo ora, anche collezionista d’arte dai gusti raffinati. Monica Vitti, la diva del cinema tricolore scomparsa nel 2022, aveva una grande passione per la pittura. Parte della sua collezione composta per lo più da dipinti del ‘900 finisce all’asta a Milano. L’evento è in programma mercoledì 2 luglio a Milano, con l’asta di Arte Moderna e Contemporanea di Finarte, presso la sede di via dei Bossi 2, che presenta circa 150 lotti tra dipinti, sculture e opere grafiche di straordinario valore storico e artistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it