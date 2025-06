Milan Theo ai saluti | va all’Al-Hilal Zinchenko in pole idea De Cuyper

Dopo anni di successi e passione condivisa, il capitano del Milan, Theo Hernandez, si prepara a salutare i colori rossoneri per una nuova avventura con l’Al-Hilal. Un addio che segna la fine di un’era indimenticabile, ma apre le porte a sfide emozionanti e opportunità inaspettate. La storia d’amore tra tifosi e francese si conclude, lasciando spazio a nuovi capitoli da scrivere nel calcio internazionale.

C’eravamo tanto amati. Passato. Ora, titoli di coda e addio tra il Milan e Theo Hernandez: lo aspetta, da tempo e con insistenza, l’ Al-Hilal. Il francese ha pronunciato l’atteso "sì". Lontani i tempi dello scudetto, della fascia di capitano, del sorpasso all’idolo Paolo Maldini per numero di reti in maglia rossonera in campionato: dal suo arrivo nel 2019 per 20 milioni, nessun difensore come lui in Serie A (31 gol e 24 passaggi decisivi). Dal "tutto tranquillo" di Zlatan Ibrahimovic, passando al "tra i migliori al mondo" di Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, fino all’essere caso e magagna. Sorriso perso, tra le schermaglie sul rinnovo partite già l’estate scorsa, il cooling break da separato in casa all’Olimpico, le panchine, il guizzo in finale di Supercoppa proprio a Riad (gol e assist), il crollo di rendimento con tanto di scriteriata espulsione costata la Champions contro il Feyenoord. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net