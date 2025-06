Milan Tare | Mi piace il senso d'appartenenza e trasmettere la storia ai giocatori

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha condiviso la sua visione appassionata sulla cultura di appartenenza e sull'importanza di trasmettere la storia del club ai giocatori. In un incontro con la stampa, Tare ha illustrato come questa filosofia possa rafforzare il DNA rossonero e ispirare nuove generazioni di footballer. Un impegno che promette di portare entusiasmo e identità autentica nel cuore del Milan.

Milan, Tare: "Mi piace il senso d'appartenenza e trasmettere la storia ai giocatori. Ho parlato con Modric e..." - Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un incontro con la stampa organizzato dal club rossonero, dove ha presenziato. Segnala calciomercato.com

Tare: “Cerchiamo un grande centravanti d’area e almeno altri cinque acquisti” - “Non si tratta di una rivoluzione ma verranno aggiunti dei tasselli funzionali per creare un’identità di gioco”, così ha spiegato la filosofia del mercato rossonero Igli Tare nell’incontro informale c ... Secondo msn.com