Milan Tare | Mi piace il senso d'appartenenza e trasmettere la storia ai giocatori Ho parlato con Modric e

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha da poco condiviso con entusiasmo la sua visione e i valori che vogliono rafforzare il senso di appartenenza nel club. Con un occhio rivolto alla storia e alle tradizioni rossonere, Tare si impegna a trasmettere questa passione ai giocatori, creando un legame profondo tra squadra e tifosi. Un passo importante per il futuro di un Milan sempre piĂą ambizioso.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un incontro con la stampa organizzato dal club rossonero,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, Furlani: "Non c'è la necessità di vendere un big. Tare? In settimana gli annunci. Su Conte..." - Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha dichiarato a Dazn che non c’è urgente necessità di vendere un big in questa finestra di mercato.

Passerini: Tare e Allegri ritengono che non sia il caso di prendersi il rischio di scoprire ad ottobre che Gimenez non sia l'attaccante giusto per il Milan; Milan, ultima idea per il centrocampo: piace Rovella, idee chiare per Allegri; Mister Milan, Sarri in picchiata. Italiano? Risalgono le quotazioni di Max Allegri - Rumor.

Milan, Tare: “Blitz a Lugano per Allegri, Modric vuole vincere con noi. Theo Hernandez? Voleva una nuova esperienza” - Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un incontro con la stampa organizzato dal club rossonero, dove ha presenziato. Lo riporta msn.com

Tare: “Cerchiamo un grande centravanti d’area e almeno altri cinque acquisti” - “Non si tratta di una rivoluzione ma verranno aggiunti dei tasselli funzionali per creare un’identità di gioco”, così ha spiegato la filosofia del mercato rossonero Igli Tare nell’incontro informale c ... Riporta msn.com