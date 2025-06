Milan Tare | Cerchiamo giocatori funzionali ad Allegri Come sostituire Reijnders? Abbiamo Loftus-Cheek

Il Milan si prepara a rinforzare la rosa sotto la guida esperta di Allegri, con Tare pronto a definire le strategie di mercato. Con Reijnders nel mirino e Loftus-Cheek come possibile sostituto, il club rossonero cerca giocatori funzionali per mantenere alta la competitività . La sfida è individuare talenti in grado di integrarsi rapidamente e contribuire al successo della squadra. La campagna acquisti è appena iniziata e le sorprese non mancheranno.

Milan, Furlani: "Non c'è la necessità di vendere un big. Tare? In settimana gli annunci. Su Conte..." - Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha dichiarato a Dazn che non c’è urgente necessità di vendere un big in questa finestra di mercato.

Il Chelsea aspetta una risposta dal Milan per Mike Maignan e nel frattempo i rossoneri bloccano Vanja Milinkovic-Savic I buoni rapporti tra Tare e l'agente del serbo, piĂą la clausola da 20 milioni di euro del portiere del Torino renderebbero la trattativa piutto Vai su Facebook

Milan, Tare: â€śÈ vero, cerchiamo un attaccante: ecco l’identikit. Su Gimenez…” - Nel corso dell`incontro con la stampa Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, si è soffermato su alcuni temi centrali sul mercato: Sulla ricerca di un attaccante. Da calciomercato.com

Tare: “Cerchiamo un grande centravanti d’area e almeno altri cinque acquisti” - “Non si tratta di una rivoluzione ma verranno aggiunti dei tasselli funzionali per creare un’identità di gioco”, così ha spiegato la filosofia del mercato rossonero Igli Tare nell’incontro informale c ... Scrive msn.com