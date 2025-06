Milan Tare | Ho parlato con Leao e ho avuto una sorpresa Bayern Monaco su di lui? Al momento no Puntiamo su Maignan

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha svelato alcune dinamiche intriganti sulla rosa rossonera durante il media briefing. Dopo aver incontrato Leao e condiviso un’inaspettata sorpresa, Tare ha rivelato che al momento il focus è su Maignan, lasciando intendere che potrebbero esserci sviluppi futuri sul fronte dei trasferimenti, anche legati a club come il Bayern Monaco. La situazione resta in evoluzione: ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, nel corso del media briefing al quale ha partecipato la nostra redazione parla della situazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

