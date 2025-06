Milan Tare | È vero cerchiamo un attaccante | ecco l’identikit Su Gimenez…

Il Milan Tare 200 vero si prepara a rinforzare l’attacco: ecco l’identikit di Gimenez, il profilo che potrebbe fare al caso dei rossoneri. Durante l’incontro con la stampa, Igli Tare, nuovo direttore sportivo, ha svelato i dettagli su questa operazione di mercato, sottolineando quanto sia cruciale rafforzare la rosa per affrontare la prossima stagione con ambizione e determinazione. La strategia è già in movimento: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Nel corso dell`incontro con la stampa Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, si è soffermato su alcuni temi centrali sul mercato: Sulla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: milan - tare - vero - cerchiamo

Super affare Milan per il post Theo: Tare pesca un vero gioiello - Il Milan si muove con intelligenza sul mercato, preparando il post Theo Hernandez con un colpo da maestro.

Scambio Theo-Vlahovic: Milan e Juve ci pensano davvero! Secondo SportMediaset, Milan e Juventus starebbero valutando uno scambio alla pari. Entrambi sono in scadenza nel 2026 e sono valutati intorno ai 30 milioni. Si tratterebbe di un'operazione che Vai su Facebook

?Tare: "Realizzo un sogno, ho le idee chiare" ? Le prime parole del Direttore Sportivo a Milan TV: "Cerchiamo riscatto e appartenenza". #SempreMilan #ACMilan #passionerossonera ? Vai su X

Tare: “Cerchiamo un grande centravanti d’area e almeno altri cinque acquisti”; Milan, Tare: “Blitz a Lugano per Allegri, Modric vuole vincere con noi. Theo Hernandez? Voleva una nuova esperienza”; Milan, Modric a un passo: blitz di Tare in Croazia. Le news di calciomercato.

Milan, Tare: “È vero, cerchiamo un attaccante: ecco l’identikit. Su Gimenez…” - Nel corso dell`incontro con la stampa Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, si è soffermato su alcuni temi centrali sul mercato: Sulla ricerca di un attaccante. calciomercato.com scrive

Milan, Tare: "Cerchiamo giocatori funzionali ad Allegri. Come sostituire Reijnders? Abbiamo Loftus-Cheek" - Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un incontro con la stampa organizzato dal club rossonero, dove ha presenziato. Lo riporta calciomercato.com