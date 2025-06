Milan per Ibrahimovic rovesciata perfetta e super gol in piscina | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ancora protagonista sul campo e fuori dal campo, sorprende tutti con una rovesciata perfetta in piscina a quasi 44 anni! Il leggendario attaccante del Milan dimostra che il talento e la passione non si spengono mai, anche in vacanza. Un video che emoziona i tifosi e celebra la sua grandezza senza tempo. La sua eleganza atletica continua a lasciare il segno, confermando il suo status di vero fuoriclasse.

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, incanta con i suoi gesti atletici anche a quasi 44 anni: la rovesciata in piscina. L'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, anche in vacanza, non riesce a fare a meno dei suoi colpi da fuoriclasse. Rovesciata perfetta e gol per lo svedese in questo video che ha condiviso sui social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, per Ibrahimovic rovesciata perfetta e super gol in piscina | VIDEO

