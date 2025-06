Milan Leao è rimasto solo Prima Tonali e ora Theo | tutto sulle spalle di Rafa

Il Milan si affida ora a Rafael Leao, lasciando il peso delle responsabilità sulle sue spalle dopo la partenza di Theo Hernandez. Con Tonali già assente, il talento portoghese diventa il pilastro su cui si costruisce il futuro rossonero. Una sfida che Leao è pronto ad affrontare, determinato a guidare il Milan verso nuovi trionfi.

Il Milan saluta Theo Hernandez e mette tutto sulle spalle di Rafael Leao. Il portoghese guiderà il nuovo corso rossonero.

In questa notizia si parla di: milan - leao - theo - tutto

Tutto nacque a Ibiza: Zoe e Leao, gol scudetto, cani, liti e crisi. I 6 anni di Theo al Milan - Tutto ebbe inizio a Ibiza, tra gol memorabili di Zoe e Leao, litigi e crisi imprevedibili. Sei anni di Theo al Milan sono stati un susseguirsi di emozioni: record di gol sottratti a Maldini, scintille con Dumfries, capelli tinti e un’ultima stagione da dimenticare.

