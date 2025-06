Milan il sostituto di Theo ce l' avevi in casa Kerkez e un rimpianto da 50 milioni

A Milano si parla già di un grande colpo per il reparto difensivo: Kerkez, l’esterno ungherese con un passato rossonero in Primavera, potrebbe diventare il sostituto ideale di Theo Hernandez. Un trasferimento che, se confermato, potrebbe rappresentare un affare da 50 milioni di euro, lasciando un ricordo di rimpianto per il passato e guardando con fiducia al futuro. La trattativa è in fase avanzata, e i tifosi sono già in fermento.

L'esterno sinistro ungherese che si è appena trasferito dal Bournemouth al Liverpool quattro anni fa era un tesserato rossonero e giocava in Primavera. Il Diavolo lo cedette all'Az per 2 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, il sostituto di Theo ce l'avevi in casa. Kerkez e un rimpianto da... 50 milioni

